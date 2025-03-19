Креативный кластер «Восход» заработал в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском 18 марта запустили в работу новый креативный кластер «Восход». Он заработал на территории Центра «Мой бизнес», на месте бывшего кинотеатра «Молодежный». Старт работе новой творческой площадки дал министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков. Он отметил, что сеть креативных кластеров в Свердловской области формируется с 2021 года и теперь насчитывает десять площадок.