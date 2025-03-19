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Креативный кластер «Восход» заработал в Каменске-Уральском

Сеть креативных кластеров Свердловской области теперь насчитывает десять площадок.

В Каменске-Уральском 18 марта запустили в работу новый креативный кластер «Восход». Он заработал на территории Центра «Мой бизнес», на месте бывшего кинотеатра «Молодежный». Старт работе новой творческой площадки дал министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков. Он отметил, что сеть креативных кластеров в Свердловской области формируется с 2021 года и теперь насчитывает десять площадок.

«Сотрудничество с такими кластерами дает креативщикам дополнительные возможности для развития и продвижения своего дела через финансовые и нефинансовые инструменты», — сказал Третьяков.