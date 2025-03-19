Компания в Хабаровском крае заплатила 10 млн за коммерческий подкуп

В Хабаровском крае компания, предложившая взятку за подписание документов, заплатила штраф в 10 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».
ООО «Дальэнергозащита» из Комсомольска-на-Амуре оштрафовано на 10 миллионов рублей за коммерческий подкуп. В декабре 2024 года по постановлению прокурора компания была признана виновной в нарушении закона о противодействии коррупции. Руководитель фирмы предложил начальнику отдела одного из предприятий города взятку в размере 4,7 млн рублей за подписание документов по строительно-монтажным работам.
Предложение о взятке работник предприятия сообщил в правоохранительные органы. В ходе оперативных мероприятий директор компании передал деньги, после чего было возбуждено административное дело. Суд назначил «Дальэнергозащите» штраф в 10 миллионов рублей по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
Кроме того, уголовное дело в отношении директора компании уже рассматривается в суде.