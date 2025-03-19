Компания в Хабаровском крае заплатила 10 млн за коммерческий подкуп

ООО «Дальэнергозащита» из Комсомольска-на-Амуре оштрафовано на 10 миллионов рублей за коммерческий подкуп. В декабре 2024 года по постановлению прокурора компания была признана виновной в нарушении закона о противодействии коррупции. Руководитель фирмы предложил начальнику отдела одного из предприятий города взятку в размере 4,7 млн рублей за подписание документов по строительно-монтажным работам.