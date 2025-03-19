Какие регионы лидируют по росту инфляции в Казахстане

По итогам второго месяца года годовая инфляция ускорилась в 15 регионах страны согласно информации Национального банка РК.
При этом в трех регионах инфляция замедлилась и в двух осталась неизменной. Выше общереспубликанского уровня (9,4%) годовая инфляция сложилась в 8 регионах. Наибольшее значение инфляции зафиксировано в Астане — 12,7%.
Месячная инфляция в стране составила 1,5%. Наибольшее значение месячной инфляции также отмечено в Астане (2,9%).
Продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране (6,5%) в Акмолинской (8,9%), Карагандинской и Жетысу (по 8,1%), Актюбинской и Мангистауской (по 7,7%), Восточно-Казахстанской и Абай (по 7,4%), Улытау (7,3%), Северо-Казахстанской (7%), Западно-Казахстанской областях и в Астане (по 6,6%).
Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране (8,7%), отмечен в Туркестанской (14,1%), Мангистауской (12,7%), Северо-Казахстанской (10,9%), Улытау (9,7%), Абай (9,6%), Карагандинской (9,4%), Атырауской (9,2%), Западно-Казахстанской (9,1%), Восточно-Казахстанской областях и в Алматы (по 8,9%), в Акмолинской и Кызылординской областях рост по 8,8%.
Платные услуги больше всего выросли в Западно-Казахстанской области (19,2%), Астане (19,1%), Акмолинской (16,9%) области, в Алматы (14,9%) и Актюбинской области (14,2%).