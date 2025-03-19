Какие регионы лидируют по росту инфляции в Казахстане

Продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране (6,5%) в Акмолинской (8,9%), Карагандинской и Жетысу (по 8,1%), Актюбинской и Мангистауской (по 7,7%), Восточно-Казахстанской и Абай (по 7,4%), Улытау (7,3%), Северо-Казахстанской (7%), Западно-Казахстанской областях и в Астане (по 6,6%).