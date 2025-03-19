Мужчинам в Казахстане платят на 25% больше, чем женщинам

Так вот, мужчины в этих отраслях в среднем получали 773,8 тыс., 715,5 тыс. и 587,6 тыс. тг соответственно. При этом средние зарплаты женщин в тех же сферах за аналогичную работу составляли лишь 592,3 тыс., 584,8 тыс. и 490,7 тыс. тг. Разница между зарплатами мужчин и женщин в этих секторах составила 30,6%, 22,3% и 19,8% соответственно.