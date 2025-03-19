Новую дорогу на улице 22 Партсъезда откроют в Самаре в мае 2025 года

В Самаре наконец полностью завершились работы по реконструкции улицы 22 Партсъезда от Солнечной до Московского шоссе. Однако открытие участка дороги перенесли на май 2025 года. Об этом сообщили в городской администрации.
«Проверка госинспекции строительного надзора региона подтвердила готовность объекта. Необходимый пакет документов направлен в минстрой Самарской области для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», — рассказали в пресс-службе.
Ремонт участка начался еще в 2023 году. Сроки открытия несколько раз переносились. Завершить реконструкцию планировалось в начале этого года. Потом новую дорогу обещали ввести до 19 марта. Протяженность новой четырехполосной дороги достигает почти 700 м, а ширина — 13 м.
Напомним, ранее жители улицы 22 Партсъезда пожаловались на новую эко-плитку, по которой сложно ходить. Позже ее убрали. Стало известно, что в 2025-м в Самаре могут продлить улицу 22 Партсъезда еще на одном участке.