Новую дорогу на улице 22 Партсъезда откроют в Самаре в мае 2025 года

Ремонт участка начался еще в 2023 году. Сроки открытия несколько раз переносились. Завершить реконструкцию планировалось в начале этого года. Потом новую дорогу обещали ввести до 19 марта. Протяженность новой четырехполосной дороги достигает почти 700 м, а ширина — 13 м.