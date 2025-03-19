Более 470 млрд рублей вложили в дороги Крыма за 10 лет

«C 2015 года на развитие транспортной-дорожной отрасли Крыма выделено порядка 471 млрд рублей. Общая протяженность сети автомобильных дорог в республике составляет 16,5 тысяч километров», — написал он в своем Telegram-канале.
Сравнивая процент дорог, которые находились в нормативном состоянии в 2014 году и в настоящее время, Гоцанюк отметил, что этот показатель вырос с 15 процентов до 47 процентов. Более того, к 2026 году его планируется повысить до 50 процентов, а к 2030 году — до 70.
«Только за последние четыре года в рамках модернизации улично-дорожной сети отремонтировано 1387 км дорог. За прошедшее время построено 430 км новых дорог и отремонтировано более четырех тысяч километров», — резюмировал он.
Ранее он также сообщал, что в Крыму в этом году отремонтируют 172 километра дорог на сумму свыше шести миллиардов рублей. Всего в этом году на реализацию нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» потратят около восьми миллиардов рублей, сообщал глава РК Сергей Аксенов.