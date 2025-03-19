Более 470 млрд рублей вложили в дороги Крыма за 10 лет

Сравнивая процент дорог, которые находились в нормативном состоянии в 2014 году и в настоящее время, Гоцанюк отметил, что этот показатель вырос с 15 процентов до 47 процентов. Более того, к 2026 году его планируется повысить до 50 процентов, а к 2030 году — до 70.