Уральская авиакомпания переходит на отечественный софт

Проект, подразумевающий замену иностранных ИТ-инструментов, позволит безопасно перенести огромный массив сведений о пассажирах и авиапарке в новые BI-системы, реализованные на отечественных технологиях. До конца 2025 года около 20 процентов от общего объема корпоративных данных будут размещены на новых платформах. Они обладают широким выбором инструментария и высокой скоростью обработки информации, а интерфейс схож с тем, что был у прежних сервисов. Это позволит сократить время на обучение сотрудников авиакомпании работе с новыми системами.