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Уральская авиакомпания переходит на отечественный софт

«Уральские авиалинии» начали перенос критически важных для бизнеса ИТ-решений, в первую очередь, систем обработки и хранения данных в более безопасный «цифровой периметр». Делается это в рамках проекта по импортозамещению и для повышения операционной эффективности.

Источник: Российская газета

Проект, подразумевающий замену иностранных ИТ-инструментов, позволит безопасно перенести огромный массив сведений о пассажирах и авиапарке в новые BI-системы, реализованные на отечественных технологиях. До конца 2025 года около 20 процентов от общего объема корпоративных данных будут размещены на новых платформах. Они обладают широким выбором инструментария и высокой скоростью обработки информации, а интерфейс схож с тем, что был у прежних сервисов. Это позволит сократить время на обучение сотрудников авиакомпании работе с новыми системами.

Отметим: проект по импортозамещению корпоративного хранилища данных реализуется при поддержке ведущих российских разработчиков ПО и учитывает особенности ИТ-ландшафта авиакомпании, внедрение новых систем и обучение персонала работе с ними.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой «Уральские авиалинии».