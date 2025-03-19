Краснодарский край в 2025 году посетили более 1,7 млн туристов

Напомним, в Анапе бронирование отдыха на праздники достигло 62%. Серьезных отклонений не было замечено. Традиционно туристы бронируют около 70% мест за 2−3 месяца. Однако сейчас они принимают решение о поездке в Анапу за 2−3 недели, то есть — по фактической погоде.