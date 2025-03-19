Краснодарский край в 2025 году посетили более 1,7 млн туристов, что по сравнению с 2024 годом выше на 6%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.
Данные привели по итогам с 1 января по 15 марта 2025 года. Большинство гостей (более 1,4 млн человек) были приняты коллективными средствами размещения. В индивидуальных средствах размещения отдохнули 297,1 тыс. человек.
Численность туристов, которые приехали отдохнуть на один день, составила более 790, 4 тыс. человек.
Напомним, в Анапе бронирование отдыха на праздники достигло 62%. Серьезных отклонений не было замечено. Традиционно туристы бронируют около 70% мест за 2−3 месяца. Однако сейчас они принимают решение о поездке в Анапу за 2−3 недели, то есть — по фактической погоде.
Ранее мы писали, туристы на 2 месяца вперед бронируют отели и апартаменты в Анапе. Спрос на отдых «все включено» вырос на треть. Статистику приводят относительно аналогичного периода 2024 года.