В Самаре с 1 апреля начнут ремонтировать дороги по нацпроекту

Скоро в Самаре стартует ремонт дорог. Работы должны стартовать уже с 1 апреля, сообщили в министерстве транспорта Самарской области.
— В 2025 году Самаре по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 21 дорогу, — прокомментировала пресс-служба министерства и уточнила, что протяженность этих участков составляет 26 километров.
В Самаре приведут в порядок проспект Металлургов, который обещали включить в план ремонта на 2025 год. На участке между улицами Каховская и Алма-Атинская отремонтируют дорогу и тротуары, благоустроят газоны, заменят бордюры.
Также в 2025 году в порядок приведут улицы Маяковского, Льва Толстого, Скляренко, бульвар Ивана Финютина, дорогу от Красноглинского шоссе до улицы Ветвистой