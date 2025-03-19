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Фермеры Молдовы могут подать заявки на предварительные субсидии

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) начало прием заявок на получение авансовых субсидий для инвестиционных проектов по реализации программы улучшения качества почвы, действующей с 2021 по 2025 годы.

Источник: Sputnik.md

Авансовые субсидии могут быть предоставлены для следующих целей:

  • Предотвращение и борьба с эрозией почв;
  • Химическое обогащение почв;
  • Сохранение и повышение плодородия почвы.

Прием заявлений на участие в программе по субсидированию продлится с 17 марта по 25 апреля этого года. Пакет документов заявители могут подать в районные управления AIPA.

Более подробно о том, какие именно документы нужно предоставить заявителю на получение субсидии, можно узнать на официальном сайте Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве.