Фермеры Молдовы могут подать заявки на предварительные субсидии

Авансовые субсидии могут быть предоставлены для следующих целей:
- Предотвращение и борьба с эрозией почв;
- Химическое обогащение почв;
- Сохранение и повышение плодородия почвы.
Прием заявлений на участие в программе по субсидированию продлится с 17 марта по 25 апреля этого года. Пакет документов заявители могут подать в районные управления AIPA.
Более подробно о том, какие именно документы нужно предоставить заявителю на получение субсидии, можно узнать на официальном сайте Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве.