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Жители 108-летнего дома в Павловске Воронежской области требуют расселения

Стены старого здания покрылись трещинами, появилась черная плесень.

Жители дома № 26 на улице Покровской в Павловске, построенного в 1917 году (ровесник революции), пытаются добиться расселения. Аргументы для этого веские: двухэтажное здание усеяно сквозными трещинами. В полуподвале в них и вовсе можно пальцы просунуть. Фундамент «гуляет», перекрытия провисают. На стенах в квартирах развивается черная плесень. Перемерзающие трубы приходится утеплять и отогревать.

В доме сейчас живет десять семей. Люди говорят, что рассчитывали на капремонт в 2022 году, но власти перенесли его на 2044−2052 годы. Столько дом может просто не простоять. Местные власти пообещали расселение, но, когда оно будет, непонятно. Жильцы дома пожаловались в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) и на прямую линию президента.

Общественники направил запрос по ситуации с домом в администрацию. Они также попросили подключиться к решению проблемы прокуратуру.