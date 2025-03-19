Жители 108-летнего дома в Павловске Воронежской области требуют расселения

В доме сейчас живет десять семей. Люди говорят, что рассчитывали на капремонт в 2022 году, но власти перенесли его на 2044−2052 годы. Столько дом может просто не простоять. Местные власти пообещали расселение, но, когда оно будет, непонятно. Жильцы дома пожаловались в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) и на прямую линию президента.