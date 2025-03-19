В Узбекистане повысят зарплаты директорам школ, их заместителям и руководителям детских садов

С 1 сентября 2025 года базовая тарифная ставка зарплаты директоров школ увеличится на 20%, заместителей директоров школ — на 15%. Кроме того, базовая тарифная ставка зарплат директоров детских садов будут приравнены к ставкам заместителей директоров школ III и IV категории, что также приведёт к их увеличению.