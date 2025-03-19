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В Узбекистане повысят зарплаты директорам школ, их заместителям и руководителям детских садов

Vaib.uz (Узбекистан. 19 марта). Министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова сообщила важную новость: президент подписал новый документ о повышении эффективности управления в сфере образования. Одним из главных положений документа стало увеличение заработных плат директоров школ, их заместителей, а также руководителей детских садов.

Источник: Vaib.Uz

Что с деньгами?

С 1 сентября 2025 года базовая тарифная ставка зарплаты директоров школ увеличится на 20%, заместителей директоров школ — на 15%. Кроме того, базовая тарифная ставка зарплат директоров детских садов будут приравнены к ставкам заместителей директоров школ III и IV категории, что также приведёт к их увеличению.

Таким образом, повышение коснётся более 10 тысяч директоров школ, 7 тысяч директоров детских садов и около 35 тысяч заместителей директоров.

С 1 января 2026 года директора школ и их заместители получат ежемесячные надбавки за эффективность работы (KPI) — 20% и 10% к базовой ставке соответственно.

Также будет введена система поощрения за многолетний стаж работы для управленческих сотрудников системы образования. Она охватит около 15 тысяч работников.

Сотрудники школ теперь смогут получать премиальные выплаты в размере до 75% от минимальной заработной платы (ранее было 50%).

При этом доходы школ от аренды пустующих помещений теперь будут оставаться в образовательных учреждениях на 75% (ранее — 40%). Эти средства пойдут на развитие школ.

В районных отделах образования появятся дополнительные штатные единицы, что позволит улучшить мониторинг знаний учеников и внедрять программы по изучению иностранных языков и профессиональных навыков.