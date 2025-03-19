В Узбекистане повысят зарплаты директорам школ, их заместителям и руководителям детских садов

Что с деньгами?
С 1 сентября 2025 года базовая тарифная ставка зарплаты директоров школ увеличится на 20%, заместителей директоров школ — на 15%. Кроме того, базовая тарифная ставка зарплат директоров детских садов будут приравнены к ставкам заместителей директоров школ III и IV категории, что также приведёт к их увеличению.
Таким образом, повышение коснётся более 10 тысяч директоров школ, 7 тысяч директоров детских садов и около 35 тысяч заместителей директоров.
С 1 января 2026 года директора школ и их заместители получат ежемесячные надбавки за эффективность работы (KPI) — 20% и 10% к базовой ставке соответственно.
Также будет введена система поощрения за многолетний стаж работы для управленческих сотрудников системы образования. Она охватит около 15 тысяч работников.
Сотрудники школ теперь смогут получать премиальные выплаты в размере до 75% от минимальной заработной платы (ранее было 50%).
При этом доходы школ от аренды пустующих помещений теперь будут оставаться в образовательных учреждениях на 75% (ранее — 40%). Эти средства пойдут на развитие школ.
В районных отделах образования появятся дополнительные штатные единицы, что позволит улучшить мониторинг знаний учеников и внедрять программы по изучению иностранных языков и профессиональных навыков.