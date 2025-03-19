Премьер-министр Турчин назвал три основных требования к бизнесу в Беларуси

По его словам, основными требованиями со стороны властей как к частным, так и государственным компаниям, являются сохранение объемов производства, выплата заработных плат сотрудникам и уплата налогов. Турчин отметил, что озвученные параметры можно мониторить, «не выходя на проверку». Глава правительства Беларуси уточнил, что в случае соблюдения предприятием данных параметров, проверки не потребуются.