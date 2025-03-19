Минфин утвердил порядок зачисления и возврата доходов в бюджет на 2025 год

В соответствии с новым документом доходы республиканского и местных бюджетов, а также бюджета государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения будут зачисляться и распределяться по установленным нормативам отчислений на 2025 год. Платежи, поступившие в текущем году, включая перерасчеты по итогам 2024 года, будут распределены согласно этим нормативам.
Возврат излишне уплаченных налогов и сборов будет осуществляться за счет поступлений текущего года, включая средства от отмененных налогов и сборов.
Кроме того, все средства, полученные государственными органами, финансируемыми из республиканского и местных бюджетов, а также доходы от аренды имущества будут зачисляться в соответствующие бюджеты. Средства от приватизации жилья государственного жилищного фонда будут направляться в бюджеты базового уровня, в бюджет Минска по месту нахождения объектов приватизации.
Документ также содержит подробные механизмы распределения доходов и порядок их зачисления и возврата.