Минфин утвердил порядок зачисления и возврата доходов в бюджет на 2025 год

В соответствии с новым документом доходы республиканского и местных бюджетов, а также бюджета государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения будут зачисляться и распределяться по установленным нормативам отчислений на 2025 год. Платежи, поступившие в текущем году, включая перерасчеты по итогам 2024 года, будут распределены согласно этим нормативам.