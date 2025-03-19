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Минфин утвердил порядок зачисления и возврата доходов в бюджет на 2025 год

Министерство финансов утвердило порядок зачисления, распределения и возврата доходов в бюджет на 2025 год. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом портале.

Источник: OL

В соответствии с новым документом доходы республиканского и местных бюджетов, а также бюджета государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения будут зачисляться и распределяться по установленным нормативам отчислений на 2025 год. Платежи, поступившие в текущем году, включая перерасчеты по итогам 2024 года, будут распределены согласно этим нормативам.

Возврат излишне уплаченных налогов и сборов будет осуществляться за счет поступлений текущего года, включая средства от отмененных налогов и сборов.

Кроме того, все средства, полученные государственными органами, финансируемыми из республиканского и местных бюджетов, а также доходы от аренды имущества будут зачисляться в соответствующие бюджеты. Средства от приватизации жилья государственного жилищного фонда будут направляться в бюджеты базового уровня, в бюджет Минска по месту нахождения объектов приватизации.

Документ также содержит подробные механизмы распределения доходов и порядок их зачисления и возврата.