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В Узбекистане сократились продажи автомобилей: спад на 14,5% в феврале

Vaib.uz (Узбекистан. 19 марта). Февраль оказался не самым удачным месяцем для автомобильного рынка Узбекистана. Общие продажи легковых автомобилей снизились на 14,5% по сравнению с январём и составили 67,2 тысячи машин. Эти данные представлены в отчете Центра экономических исследований и реформ.

Источник: Vaib.Uz

Новый автотранспорт: местные против иностранных

Продажи новых автомобилей местного производства остались почти без изменений и составили 21,7 тысячи единиц. В то же время продажи новых автомобилей иностранного производства резко сократились более чем в два раза.

Вторичный рынок: тоже в минусе

Снижение активности наблюдается и на вторичном рынке. В феврале было продано 43,3 тысячи подержанных автомобилей, что на 16% меньше, чем в январе.

Электромобили: спад, но с ростом в годовом выражении

Сегмент новых легковых электромобилей также показал снижение спроса. В феврале продано 2,9 тысячи электрокаров, что на 11% меньше, чем в январе. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли более чем в два раза.