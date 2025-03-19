В Узбекистане сократились продажи автомобилей: спад на 14,5% в феврале

Новый автотранспорт: местные против иностранных
Продажи новых автомобилей местного производства остались почти без изменений и составили 21,7 тысячи единиц. В то же время продажи новых автомобилей иностранного производства резко сократились более чем в два раза.
Вторичный рынок: тоже в минусе
Снижение активности наблюдается и на вторичном рынке. В феврале было продано 43,3 тысячи подержанных автомобилей, что на 16% меньше, чем в январе.
Электромобили: спад, но с ростом в годовом выражении
Сегмент новых легковых электромобилей также показал снижение спроса. В феврале продано 2,9 тысячи электрокаров, что на 11% меньше, чем в январе. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли более чем в два раза.