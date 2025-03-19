В Свердловской области анонсировали масштабный ремонт мостов

В частности, пройдут ремонтные работы на мосту через реку Куманья на 53-м километре автодороги Тавда — Таборы. Там же на 19-м и 45-м километрах начнется ремонт мостовых переходов через ручей Павья и речку Тавья.
Также обновят мост через реку Утку на 33-м километре дороги Первоуральск — Шаля и мост через небольшую реку Чекмень на 35-м километре автодороги Верхняя Тура — Качканар. Продолжится ремонт моста через реку Бардым в Артинском муниципальном округе на 42-м километре автодороги Красноуфимск — Арти — Касли и реконструкция моста через реку Тегень на дороге Туринская Слобода — Решетникова — Сагай.
УралПолитRu ранее сообщал, что в Свердловской области до конца 2030 года приведут в порядок более 60% региональных трасс. Кроме того, 13 муниципалитетов Среднего Урала в этом году получат более 2 млрд рублей на обновление дорог.