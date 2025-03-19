Из Нижнего Новгорода до Тольятти и Самары пустят скоростные речные суда

Ещё один план обсуждали уже в нашем Минтрансе. Там говорили, что хотят создать туристический маршрут от Самары до Казани с заходом в Ульяновск. Не исключено, что в маршрут все-таки включат Тольятти: об этом региональные власти попросили тольяттинские депутаты, пишет 63.ру.