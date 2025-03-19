Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми закрыли два кафе на Центральном рынке из-за угрозы жизни людей

Они принадлежат одному предпринимателю.

Источник: УФССП по Пермскому краю

Кафе «Узбечка» и «Лаваш Центр» на Центральном рынке в Перми закрыли из-за угрозы жизни и здоровью людей, сообщает региональное ГУФССП.

Как рассказывает ведомство, грубые нарушения были обнаружены сотрудниками Роспотребнадзора во время проверки. В обоих заведениях, которые принадлежат одному индивидуальному предпринимателю, управление выявило проблемы, связанные с организацией процессов и сотрудниками.

Среди нарушений в общепите оказались непоследовательные технологические процессы, встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовых продуктов, а также сотрудники без личных медкнижек. В обоих кафе не было документов на изготавливаемую продукцию и допускался приём продуктов без маркировок.

«В связи с тем, что выявленные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд признал индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в обоих заведениях, виновным», — рассказывают судебные приставы.

В качестве наказания деятельность в обоих кафе приостановили на 90 суток. Сотрудники ГУФССП выехали на место и опечатали заведения общепита.