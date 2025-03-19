В Перми закрыли два кафе на Центральном рынке из-за угрозы жизни людей

Среди нарушений в общепите оказались непоследовательные технологические процессы, встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовых продуктов, а также сотрудники без личных медкнижек. В обоих кафе не было документов на изготавливаемую продукцию и допускался приём продуктов без маркировок.