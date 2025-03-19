В Перми закрыли два кафе на Центральном рынке из-за угрозы жизни людей

Кафе «Узбечка» и «Лаваш Центр» на Центральном рынке в Перми закрыли из-за угрозы жизни и здоровью людей, сообщает региональное ГУФССП.
Как рассказывает ведомство, грубые нарушения были обнаружены сотрудниками Роспотребнадзора во время проверки. В обоих заведениях, которые принадлежат одному индивидуальному предпринимателю, управление выявило проблемы, связанные с организацией процессов и сотрудниками.
Среди нарушений в общепите оказались непоследовательные технологические процессы, встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовых продуктов, а также сотрудники без личных медкнижек. В обоих кафе не было документов на изготавливаемую продукцию и допускался приём продуктов без маркировок.
«В связи с тем, что выявленные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд признал индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в обоих заведениях, виновным», — рассказывают судебные приставы.
В качестве наказания деятельность в обоих кафе приостановили на 90 суток. Сотрудники ГУФССП выехали на место и опечатали заведения общепита.