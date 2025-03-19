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Почти 200 млн рублей направят на обслуживание канатки Нижний Новгород — Бор

АО «Нижегородские канатные дороги» объявило конкурс на право заключения договора на организацию эксплуатации, технического обслуживания и ремонта пассажирской канатной дороги Нижний Новгород — Бор.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 199,5 млн рублей. Договор заключается на два года. Победитель торгов должен будет обеспечивать работу дороги, проверять и обслуживать ее системы, выполнять профилактический ремонт оборудования и другие. Заявки принимаются до 3 апреля, итоги подведут 4 апреля.

Ранее сообщалось, что канатную дорогу в Нижнем Новгороде закроют с 10 апреля на масштабную модернизацию. На ней заменят 56 кабинок. На время работ будет увеличено число пригородных электричек и автобусов.