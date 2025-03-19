Почти 200 млн рублей направят на обслуживание канатки Нижний Новгород — Бор

Об этом сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 199,5 млн рублей. Договор заключается на два года. Победитель торгов должен будет обеспечивать работу дороги, проверять и обслуживать ее системы, выполнять профилактический ремонт оборудования и другие. Заявки принимаются до 3 апреля, итоги подведут 4 апреля.