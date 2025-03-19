Части Красногорского гидроузла в Омской области выставили на продажу

В Омской области начали продажу металлоконструкций, которые были предназначены для Красногорского гидроузла. Министр имущественных отношений региона Евгений Козлов подписал распоряжение о приватизации 47 конструкций, изготовленных в 2012—2013 годах. Среди них находятся аварийно-ремонтные ворота, двустворчатые стоечные ворота и опорные детали, которые так и не были использованы в строительстве. Цены варьируется от 38 тысяч до 41,2 миллиона рублей, как сообщило издание «РБК Омск».