Сколько стоит билет на ПМЭФ-2025?

С 17 марта стоимость билета на экономический форум в Петербурге составит 1,2 млн рублей для базового пакета услуг «Участник». За эти деньги можно получить доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, включая все зоны делового общения. При этом цена может ещё увеличиться — в прошлом году окончательная стоимость составила 1,35 млн рублей.