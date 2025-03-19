Сколько стоит билет на ПМЭФ-2025?

Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме традиционно кусается. Какой она будет в этом году?
С 17 марта стоимость билета на экономический форум в Петербурге составит 1,2 млн рублей для базового пакета услуг «Участник». За эти деньги можно получить доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, включая все зоны делового общения. При этом цена может ещё увеличиться — в прошлом году окончательная стоимость составила 1,35 млн рублей.
При этом пакет не предусматривает посещение пленарного заседания форума (на котором выступает президент РФ), на него потребуется специальное приглашение.
Кстати, ранее стало известно, что Смольный выделит на организацию экспозиции ПМЭФ-2025 в Петербурге 108 млн рублей, информация появилась на сайте госзакупок. Деньги пойдут на обустройство стенда, зала-амфитеатра на 100 человек, закрытую переговорную комнату и официальные подарки гостям форума.