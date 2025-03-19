Названы сроки возведения социальной деревни в Омске

В среду, 19 марта 2025 года, стал известен подрядчик, который займется строительством социальной деревни на окраине Омска.
Аукцион выиграло ООО «Капитал-Строй», учрежденное в Омске в 2016 году Виталием Ольшанским, Вячеславом Васильевым и АО «Вентсервис».
Компании предстоит возвести жилые корпуса социальной деревни в поселке Северный, что по Исилькульскому тракту за Приветной. Микрорайон входит в административный состав Ленинского округа Омска.
Проект представляет собой пять двухэтажных домов на несколько квартир для граждан, нуждающихся в социальном сопровождении и адаптации к самостоятельной жизни, то есть пожилые люди или инвалиды. Работы должны начаться в апреле 2025 года, возвести деревню нужно до 20 декабря 2026 года, стоимость контракта составляет 316,4 млн рублей.
Цель проекта — проживание омичей в условиях, приближенных к домашним, но под присмотром медиков, психологов и социальных работников.