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Названы сроки возведения социальной деревни в Омске

Определен подрядчик для реализации проекта.

Источник: SuperOmsk.ru

В среду, 19 марта 2025 года, стал известен подрядчик, который займется строительством социальной деревни на окраине Омска.

Аукцион выиграло ООО «Капитал-Строй», учрежденное в Омске в 2016 году Виталием Ольшанским, Вячеславом Васильевым и АО «Вентсервис».

Компании предстоит возвести жилые корпуса социальной деревни в поселке Северный, что по Исилькульскому тракту за Приветной. Микрорайон входит в административный состав Ленинского округа Омска.

Проект представляет собой пять двухэтажных домов на несколько квартир для граждан, нуждающихся в социальном сопровождении и адаптации к самостоятельной жизни, то есть пожилые люди или инвалиды. Работы должны начаться в апреле 2025 года, возвести деревню нужно до 20 декабря 2026 года, стоимость контракта составляет 316,4 млн рублей.

Цель проекта — проживание омичей в условиях, приближенных к домашним, но под присмотром медиков, психологов и социальных работников.