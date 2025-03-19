Названы сроки возведения социальной деревни в Омске

Проект представляет собой пять двухэтажных домов на несколько квартир для граждан, нуждающихся в социальном сопровождении и адаптации к самостоятельной жизни, то есть пожилые люди или инвалиды. Работы должны начаться в апреле 2025 года, возвести деревню нужно до 20 декабря 2026 года, стоимость контракта составляет 316,4 млн рублей.