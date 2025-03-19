Прикамье получит 5 млрд рублей на ремонт школ и детских садов

Пермский край получит из федерального бюджета 5 млрд рублей на ремонт образовательных учреждений. Об этом сообщила замминистра образования и науки края Светлана Деменева на заседании комитета краевого парламента по социальной политике. Информация указана на сайте регионального Заксобрания.
Пермский край прошел отбор и получил дополнительное финансирование в рамках реализации нацпроекта «Молодежь и дети». На эти средства в Прикамье планируется провести капитальный ремонт в 12 детских садах и 57 школах. Также будут отремонтированы девять пермских колледжей.
Напомним, ранее краевые власти заключили с Министерством образования и науки РФ соглашение о софинансировании капремонта пяти общежитий ведущих вузов Перми. Ремонт запланирован в общежитиях Пермского классического университета, Политеха и Аграрно-технологического университета. Также в планах обновить учебные корпуса, лаборатории и спортзалы вузов. В ближайшие три года на эти цели власти намерены выделить 1,57 млрд рублей.