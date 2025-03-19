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Оплату по QR-коду внедряют на свердловских межмуниципальных маршрутах

С начала марта система работает на 35 направлениях.

На межмуниципальных маршрутах в Свердловской области с начала марта внедряют бесконтактную оплату по QR-коду. Она уже работает на 35 направлениях, связывающих Талицу, Каменск-Уральский, Березовский, Дегтярск и Лесной с Екатеринбургом и соседними населенными пунктами.

«Мы продолжим внедрять новый способ оплаты на направлениях Арамили, Сысерти и Камышлова. Здесь также будет доступна оплата через СБП», — отметил заместитель начальника регионального Управления автодорог Данил Засыпкин.

Для оплаты проезда необходимо навести камеру телефона на QR-код в приложении банка, ввести необходимую сумму согласно действующему тарифу. На маршрутах с фиксированной оплатой проезда достаточно только нажать кнопку «Оплатить».

Отметим, что при оплате проезда через СБП пассажиру не выдается бумажный билет, кондуктору или контролеру достаточно показать электронную справку о транзакции в онлайн-приложении банка.