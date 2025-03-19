Оплату по QR-коду внедряют на свердловских межмуниципальных маршрутах

На межмуниципальных маршрутах в Свердловской области с начала марта внедряют бесконтактную оплату по QR-коду. Она уже работает на 35 направлениях, связывающих Талицу, Каменск-Уральский, Березовский, Дегтярск и Лесной с Екатеринбургом и соседними населенными пунктами.