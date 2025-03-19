Губернатор посетил одну из площадок строительства метро

«Всего по периметру будущего котлована соорудили 473 железобетонных сваи глубиной до 19 метров. После разработки грунта, установки распорной системы и заливки основания смонтируем четыре тоннелепроходческих комплекса. Первые два проложат тоннели до станции “Вокзальная”, в другую сторону еще два ТПМК построят пути к остановочному пункту “Улица Карла Маркса”», — рассказал главный инженер проекта ГК «Бамтоннельстрой-Мост» Андрей Осипов.
В ходе беседы с метростроителями, Михаил Котюков попросил учитывать особенности трафика в центральной части города и организовать работы так, чтобы не перегружать улицы крупногабаритным транспортом. А также организовать пункт мойки машин, чтобы машины не загрязняли улицы города.
Кроме этой площадки, на станции «Улица Карла Маркса» подрядчики приступили к буровым работам и возведению свай котлована. Аналогичные работы ведутся и на станции «Вокзальная». Кроме того, по плану идет строительство двух первых тоннелей комплексами «Екатерина» и «Соломея» от станции «Улица Шахтеров».
Вспомогательные притоннельные сооружения возводят в районе домов по ул. Конституции СССР, 23 и 27, а также на ул. Шахтеров, между ул. Полярной и ул. Гагарина. Всего между станциями будут оборудованы шесть притоннельных сооружений, где разместятся вентиляционные и водоотливные установки, оборудуют эвакуационные выходы на поверхность и другие объекты производственного назначения.