Губернатор посетил одну из площадок строительства метро

Вспомогательные притоннельные сооружения возводят в районе домов по ул. Конституции СССР, 23 и 27, а также на ул. Шахтеров, между ул. Полярной и ул. Гагарина. Всего между станциями будут оборудованы шесть притоннельных сооружений, где разместятся вентиляционные и водоотливные установки, оборудуют эвакуационные выходы на поверхность и другие объекты производственного назначения.