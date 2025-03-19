В Краснодаре планируют повысить стоимость парковок

Документом предусмотрено, что базовый тариф сохранится на уровне 30 ₽ за место, однако в других зонах стоимость возрастет до 60−200 ₽ в час. Согласно проекту, в первой парковочной зоне тариф составит 90 ₽ в час, во второй — 80 ₽, в третьей — 70 ₽, в четвертой — 60 ₽, в пятой — 200 ₽ Документ получил положительное заключение антикоррупционной экспертизы.
Также, согласно документу, горожанам и гостям Краснодара могут предложить внести единовременный авансовый платеж за пользование платными парковками. Ежемесячный тариф составит 12 тыс. руб., годовой — 130 тыс. руб.
Последнее повышение стоимости парковок в Краснодаре состоялось в прошлом году. Тогда в ряде районов тарифы увеличились с 30 до 40 ₽ за час, а на некоторых участках — до 50−60 ₽