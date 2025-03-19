В Краснодаре планируют повысить стоимость парковок

Документом предусмотрено, что базовый тариф сохранится на уровне 30 ₽ за место, однако в других зонах стоимость возрастет до 60−200 ₽ в час. Согласно проекту, в первой парковочной зоне тариф составит 90 ₽ в час, во второй — 80 ₽, в третьей — 70 ₽, в четвертой — 60 ₽, в пятой — 200 ₽ Документ получил положительное заключение антикоррупционной экспертизы.