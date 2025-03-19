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В Анапе сносят самострой площадью 600 кв. метров

Анапский суд удовлетворил иск мэрии о сносе самостроя в центре города.

Источник: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе сносят самострой площадью 600 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Анапский городской суд удовлетворил иск мэрии о сносе самостроя в центре города. Недостроенное здание находится на улице Кати Соловьяновой.

Суд обязал владельца своими силами и за свой счет снести помещение. Работы начались на этой неделе.

«Работа по борьбе с самостроями в Анапе продолжается на постоянной основе», — отметили в мэрии Анапы.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в Геленджике по решению суда снесли недостроенное здание. Владелец изначально игнорировал требования, но был оштрафован.