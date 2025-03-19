В Анапе сносят самострой площадью 600 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Анапский городской суд удовлетворил иск мэрии о сносе самостроя в центре города. Недостроенное здание находится на улице Кати Соловьяновой.
Суд обязал владельца своими силами и за свой счет снести помещение. Работы начались на этой неделе.
«Работа по борьбе с самостроями в Анапе продолжается на постоянной основе», — отметили в мэрии Анапы.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в Геленджике по решению суда снесли недостроенное здание. Владелец изначально игнорировал требования, но был оштрафован.