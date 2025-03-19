Цены на продукты в Калининградской области стали чуть дороже

За прошедший месяц (январь-февраль) отмечен значительный рост цен по ряду позиций.
В месячной динамике наиболее существенно подорожали следующие продукты: зелёный чай (на 9,84%), живая и охлаждённая рыба (на 9,53%), охлаждённые и мороженые куры (на 9,23%), консервированные и маринованные овощи (на 8,69%), а также шоколад (на 8,41%).
Среди продуктов, показавших снижение цен за месяц, можно выделить: апельсины (-7,83%), свёклу (-5,47%), консервированный зелёный горошек (-4,60%), виноград (-4,45%) и груши (-4,16%).
Годовая динамика (с февраля 2024 по февраль 2025) показала существенный рост цен на ряд продовольственных товаров. Лидерами по подорожанию стали: сливочное масло (на 57,01%), чеснок (на 44,05%), икра лососёвых рыб (на 39,04%), картофель (на 36,93%) и замороженные ягоды (на 35,44%).
Примечательно, что по некоторым позициям зафиксировано снижение цен за год. В частности, подешевели: кормовая свёкла (на 21,19%), гречневая крупа-ядрица (на 4,75%) и виноград (на 1,23%).
Общий анализ показал, что по 105 наблюдаемым позициям отмечен рост индекса потребительских цен, при этом по 27 товарам зафиксировано снижение стоимости.