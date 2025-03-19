Цены на продукты в Калининградской области стали чуть дороже

В месячной динамике наиболее существенно подорожали следующие продукты: зелёный чай (на 9,84%), живая и охлаждённая рыба (на 9,53%), охлаждённые и мороженые куры (на 9,23%), консервированные и маринованные овощи (на 8,69%), а также шоколад (на 8,41%).