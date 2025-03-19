ФАС запретила строительство крематория в Сочи по концессии

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский отмечает, что отсутствие бюджетных средств и невозможность привлечения частных инвестиций через концессию осложняют реализацию проекта. Возможные альтернативы — финансирование из муниципального или регионального бюджета либо использование других механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), например, соглашения в рамках Федерального закона № 224-ФЗ, который предусматривает более гибкие формы взаимодействия государства и бизнеса.