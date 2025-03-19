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Для медиков в Самарской области купят 35 служебных квартир

В правительстве Самарской области обсудили меры социальной поддержки для медиков.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области 19 марта состоялось оперативное заседание регионального правительства. Его провел первый вице-губернатор Михаил Смирнов. На совещании обсудили меры социальной поддержки для медиков.

Стало известно, что в Самарской области выделят средства на приобретение служебного жилья для медиков. До 2029 года планируют покупать не менее 35 квартир ежегодно. В 2025 году приобретут 20 служебных квартир в Тольятти и еще 15 — в Сызрани.

Также на 2025 год продлят ежемесячную выплату для водителей скорой помощи. Эта мера поддержки появилась в 2024 году по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Размер выплаты составляет 5233 рубля.