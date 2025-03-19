Для медиков в Самарской области купят 35 служебных квартир

Стало известно, что в Самарской области выделят средства на приобретение служебного жилья для медиков. До 2029 года планируют покупать не менее 35 квартир ежегодно. В 2025 году приобретут 20 служебных квартир в Тольятти и еще 15 — в Сызрани.