Для медиков в Самарской области купят 35 служебных квартир

В Самарской области 19 марта состоялось оперативное заседание регионального правительства. Его провел первый вице-губернатор Михаил Смирнов. На совещании обсудили меры социальной поддержки для медиков.
Стало известно, что в Самарской области выделят средства на приобретение служебного жилья для медиков. До 2029 года планируют покупать не менее 35 квартир ежегодно. В 2025 году приобретут 20 служебных квартир в Тольятти и еще 15 — в Сызрани.
Также на 2025 год продлят ежемесячную выплату для водителей скорой помощи. Эта мера поддержки появилась в 2024 году по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Размер выплаты составляет 5233 рубля.