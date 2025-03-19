Мэрия Самары требует снести коттеджи для VIP-персон на Первой просеке

В 2012 г. права аренды участков у банкрота приобрело ООО «Хорс». В 2014 и 2016 г. глава Самары выдал компании разрешение на строительство 21 и 12 гостевых домов, соответственно. В 2016 г. «Хорс» получил разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Дом отдыха», в котором отражено фактическое наличие 12 гостевых домов для VIP-персон, восемь из них были трехэтажными. На деле же фирма построила лишь шесть коттеджей и два фундамента.