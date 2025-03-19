В Новосибирске собираются благоустроить более 10 территорий

В 2025 году озеленение охватит все районы города. Будут равномерно распределены парки, скверы, зеленые зоны по территории Новосибирска. Основные объекты — сквер Бугакова, сквер Демакова, парк «Чемской берег».
Отмечается, что «Чемской берег» расположен вдоль реки Обь. Там обустроят двухуровневую зону отдыха. Сквер имени Ю. Ф. Бугакова находится в Октябрьском районе, подрядчик известен. Компания выполнит работы почти за 195 млн рублей.
В проекте также находится сквер Демакова и площади перед памятником М. И. Глинки у консерватории. Помимо этого, планируется обустройство скверов на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Дачной и Дмитрия Донского.