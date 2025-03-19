Бектенов встретился с главами банков Казахстана: раскрыты детали

Предусмотрена реализация 84 крупных инвестпроектов. Приоритетное внимание будет уделено отраслям обрабатывающей промышленности, инфраструктуры и жилищного строительства. Будут увеличены госгарантии, благодаря чему строительные работы охватят порядка 13 тыс. км автодорог и 585 км железных дорог. В рамках нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов за 5 лет инвестируют более 13 трлн тенге, из них в этом году — 1,2 трлн тенге. Ожидается рекордный ввод жилья — не менее 19 млн кв. м.