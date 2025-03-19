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В Калининграде на Острове разрешили построить жилой квартал

Дома разместятся на ул. Павлова и набережной Карбышева.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде на Острове разрешили построить жилой квартал. Об этом говорится в реестре на сайте министерства градостроительной политики Калининградской области.

«Жилой комплекс со встроенными автостоянками закрытого типа и нежилыми помещениями г. Калининград, ул. Генерала Павлова — наб. Генерала Карбышева», — так обозначен объект будущего строительства.

Согласно данным кадастровой карты, площадь участка — 10 987 квадратных метров, форма собственности — частная. Кадастровая стоимость — 78 042 418,92 ₽ Разрешённое использование — среднеэтажная и высотная жилая застройка.

Разрешение на работы выдали ООО «Инвестиционная компания “Новый Калининград”». Документ действует до 4 марта 2027 года.