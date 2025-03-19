Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На строительство «УГМК-Арены» потратили 24 миллиарда рублей

Новая ледовая арена в Екатеринбурге обошлась в 24 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

Строительство новой «УГМК-Арены» в Екатеринбурге обошлось в 24 миллиарда рублей. Такую сумму на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту озвучил министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

— Открывали «УГМК-Арену». Объект стоит 24 миллиарда рублей, из них 15 миллиардов — частные средства. Ее строительство длилось три года, — приводит слова Михаила Дегтярева информагентство ТАСС.

Напомним, что на новой арене первый матч в рамках Континентальной хоккейной лиги прошел 10 марта. Екатеринбургский ХК «Автомобилист» играли с московским ЦСКА. На матч пришли посмотреть более 10 тысяч зрителей. Все билеты болельщики раскупили за считанные часы.