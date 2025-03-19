На строительство «УГМК-Арены» потратили 24 миллиарда рублей

Напомним, что на новой арене первый матч в рамках Континентальной хоккейной лиги прошел 10 марта. Екатеринбургский ХК «Автомобилист» играли с московским ЦСКА. На матч пришли посмотреть более 10 тысяч зрителей. Все билеты болельщики раскупили за считанные часы.