Шинный завод в Ульяновске официально возобновил производство

Как сообщил глава региона Алексей Русских, в тестовом режиме завод перезапустили в ноябре 2024 года. Ранее он принадлежал японской компании Bridgestone. Совместно с отечественным инвестором удалось оперативно наладить производство после ухода иностранной компании — менее, чем за год. Работают порядка 700 человек. Коллектив сохранен. Сейчас налажен серийный выпуск продукции. Мощность ульяновского завода Gislaved — до 2,4 млн шин в год для легковых автомобилей.
«Правительство региона проделало большую работу с российскими инвесторами, — отметил губернатор. — Сейчас у нас перезапущены все бывшие иностранные предприятия — а их порядка 10, работа которых остановилась из-за санкций. Это серьезный вклад в развитие нашей экономики. Регион по итогам 2024 года на первом месте в ПФО по индексу промпроизводства, также в лидерах по темпам роста инвестиций. Сейчас сохраняем положительную динамику».