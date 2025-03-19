Шинный завод в Ульяновске официально возобновил производство

«Правительство региона проделало большую работу с российскими инвесторами, — отметил губернатор. — Сейчас у нас перезапущены все бывшие иностранные предприятия — а их порядка 10, работа которых остановилась из-за санкций. Это серьезный вклад в развитие нашей экономики. Регион по итогам 2024 года на первом месте в ПФО по индексу промпроизводства, также в лидерах по темпам роста инвестиций. Сейчас сохраняем положительную динамику».