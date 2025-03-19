Автомобили Xcite распродают с огромными скидками, предупреждая о закрытии марки

Бренд Xcite вышел на рынок, когда в сегменте относительно бюджетных SUV уже были представлены сильные игроки, такие как Haval и другие бренды, отмечает Акимова из «Автомаркетолога». Узнаваемость у бренда была низкой, со стороны покупателя отсутствовал интерес, который мог бы подтолкнуть продажи и вывести новую неизвестную марку на более значительные позиции, добавляет она.