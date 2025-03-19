Цена союзного ОСАГО и стоимость «Синей карты» определены в Беларуси

Стали известны стоимость союзного ОСАГО, а также «Синей карты» для белорусских автовладельцев. Это определили положения указа о страховании, подписанного накануне президентом Беларуси Александром Лукашенко, который опубликовала пресс-служба президента.
Так, автостраховка для тех, кто ездит из Беларуси в Россию, привязывается к базовым величинам. Цена «Синей карты» для едущих на легковом авто в Россию из Беларуси не более чем на 15 дней составит 36,12 белорусского рубля (в марте 2025-го).
Согласно указу, цены, которые были привязаны к евро, теперь будут зависеть от базовой величины. Тариф для легковушек — это 0,86 базовой. Годовая «Синяя карта» для легковых авто — 9,32 базовых (391,44 белрубля в марте 2025-го).
Владельцу мотоцикла за 15-дневную «Синюю карту» нужно будет заплатить 0,52 базовой (21,84 берубля), а за тариф на год — 242,76 белрубля.
Для категории C и F, то за страховку на грузовые авто с прицепом, тягачи с полуприцепами (автопоезда): на 15 дней нужно будет платить 1,73 базовой (72,66 белрубля), на год — 18,55 базовой (779,1 белрубля).
Кроме «Синей карты» автовладельцы могут заключать союзный договор обязательного страхования гражданской ответственности, действующий и на территории Беларуси и в России. Для этого страхового докмуента не установлена единая цена на все легковые авто, так как она будет варьироваться от рабочего объема двигателя.
Так, для авто с объемом двигателя от 1800 до 2500 кубических сантиметров союзная страховка будет стоить от 1,57 базовой (65,94 белрубля) на 15 дней — до 3,88 базовой (162,96 белрубля) на год.
Отдельные тарифы союзной страховки прописаны для ИП и юридических лиц, которые более выгодны, чем для физлиц. Например, юрлицу за страховку на легковое авто с объемом двигателя от 1,8 до 2,5 кубомтеров за 15 дней страховки нужно будет заплатить 1,36 базовой (57,12 белрубля), а на год — 3,68 базовой (154,56 белрубля).
По союзным договорами есть и специальные тарифы на ряд автомобилей российского и советского производства, выпущенных до 1 июля 2025-го. В частности, речь идет о марках СеАЗ, КамАЗ, ЗАЗ, «Москвич», АЗЛК, «Иж», ГАЗ, ЛуАЗ и УАЗ.
И еще в Беларуси портал «Е-Паслуга» будет выдавать электронные визы.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым внес изменения в закон о страховании: «Страховые взносы по безналу, базовая величина вместо евро, предел выплаты по производственной травме».