Цена союзного ОСАГО и стоимость «Синей карты» определены в Беларуси

Отдельные тарифы союзной страховки прописаны для ИП и юридических лиц, которые более выгодны, чем для физлиц. Например, юрлицу за страховку на легковое авто с объемом двигателя от 1,8 до 2,5 кубомтеров за 15 дней страховки нужно будет заплатить 1,36 базовой (57,12 белрубля), а на год — 3,68 базовой (154,56 белрубля).