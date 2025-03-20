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В Перми запустили линию по производству 240 млн капсул для стирки в год

Пермское предприятие приступит к серийному выпуску продукции в июне.

Источник: Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Телеграм

В Перми запустили новый инвестиционный проект по производству товаров бытовой химии. Компания «Лаб Индастриз» начала производство современных капсул для стирки. Их серийный выпуск она начнет с июня.

О посещении производственной площадки предприятия в Перми сообщил глава региона Дмитрий Махонин. В своем телеграм-канале он отметил, что проектная мощность линий составит до 240 млн капсул в год.

«Поставлять капсулы будут не только в Прикамье, но и в другие регионы России», — подчеркнул губернатор.

Инвестпроект позволил пермякам провести цифровизацию производственных и логистических процессов, запустить несколько новых видов продукции. После модернизации производства компания создала 50 новых рабочих мест.

В Пермском крае региональные власти реализуют механизм «приоритетного инвестиционного проекта». В Перми под реализацию инвестпроектов выделили 78 земельных участков на общей площади более 100 га.