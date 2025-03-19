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В Самаре летом заменят 50 км тепловых сетей

Самарский филиал «Т Плюс» отремонтирует 29 км тепловых сетей в Самаре. С учетом устранения дефектов после температурных и гидравлических испытаний энергетики заменят 50 км трубопроводов в текущем году.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщили в «Т Плюс».

«Подготовка теплосетевых коммуникаций начнется еще до окончания отопительного сезона», — говорится в сообщении.

В начале апреля специалисты проверят участки теплосети водогрейной котельной 116 км в Куйбышевском районе, в середине апреля — все четыре тепломагистрали Самарской ТЭЦ.

Летом масштабные перекладки планируются на внутриквартальных коммуникациях. К примеру, в районе ул. Стара-Загора и ул. XXII Партсъезда реконструируют 5 км тепловых сетей с обновлением теплокамер и запорной арматуры.

В компании пообещали смонтировать все необходимые ограждения, при необходимости построить переходные мостики, проложить временные трубопроводы для сохранения горячего водоснабжения.