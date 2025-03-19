В каких регионах Казахстана могут появиться новые казино

Мы сейчас смотрим с акиматом на потенциал, какое количество туристов привлекут эти игорные зоны, какой объем налогов может поступать, какое количество рабочих мест может быть создано, то есть взвешиваем все «за» и «против». Решение по этому поводу будет принимать глава государства. Также предлагается Алматинская область, область Жетысу, приграничные территории. Но предлагать акиматы могут многие, решение будут принимать на основе четких расчетов и прогнозов.