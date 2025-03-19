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В каких регионах Казахстана могут появиться новые казино

Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев в кулуарах Сената 19 марта 2025 года рассказал, где еще в Казахстане могут открыть игорные заведения, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Сейчас по закону делать ставки можно в двух местах — Капшагае и Щучинско-Боровской курортной зоне.

По поводу расширения — обсуждается. Потому что вид деятельности казино — это туризм. И мы как госорган настаиваем на том, что если рассуждать об открытии новых зон, то чтобы они были исключительно для иностранных туристов, не для граждан Казахстана.

ответил Ержан Еркинбаев

По его словам, рассматриваются различные локации. В том числе в Мангистауской области акиматом предлагаются две локации — это так называемый «Теплый пляж» и курортная зона «Кендерли».

Мы сейчас смотрим с акиматом на потенциал, какое количество туристов привлекут эти игорные зоны, какой объем налогов может поступать, какое количество рабочих мест может быть создано, то есть взвешиваем все «за» и «против». Решение по этому поводу будет принимать глава государства. Также предлагается Алматинская область, область Жетысу, приграничные территории. Но предлагать акиматы могут многие, решение будут принимать на основе четких расчетов и прогнозов.

пояснил вице-министр

По его словам, при входе в казино люди будут предоставлять паспорт.

Это нормальная практика, которая существует в ряде стран. В Сингапуре, Южной Корее и других странах разрешают играть иностранцам, но не разрешают местному населению. Да, там предоставляется паспорт. У нас есть электронная система eQonaq, где иностранцы регистрируются, и поэтому все это технически очень легко решается.

заверил вице-министр