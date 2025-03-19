В каких регионах Казахстана могут появиться новые казино

Сейчас по закону делать ставки можно в двух местах — Капшагае и Щучинско-Боровской курортной зоне.
По поводу расширения — обсуждается. Потому что вид деятельности казино — это туризм. И мы как госорган настаиваем на том, что если рассуждать об открытии новых зон, то чтобы они были исключительно для иностранных туристов, не для граждан Казахстана.
По его словам, рассматриваются различные локации. В том числе в Мангистауской области акиматом предлагаются две локации — это так называемый «Теплый пляж» и курортная зона «Кендерли».
Мы сейчас смотрим с акиматом на потенциал, какое количество туристов привлекут эти игорные зоны, какой объем налогов может поступать, какое количество рабочих мест может быть создано, то есть взвешиваем все «за» и «против». Решение по этому поводу будет принимать глава государства. Также предлагается Алматинская область, область Жетысу, приграничные территории. Но предлагать акиматы могут многие, решение будут принимать на основе четких расчетов и прогнозов.
По его словам, при входе в казино люди будут предоставлять паспорт.
Это нормальная практика, которая существует в ряде стран. В Сингапуре, Южной Корее и других странах разрешают играть иностранцам, но не разрешают местному населению. Да, там предоставляется паспорт. У нас есть электронная система eQonaq, где иностранцы регистрируются, и поэтому все это технически очень легко решается.