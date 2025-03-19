В Екатеринбурге начался снос промзоны у вокзала

В Екатеринбурге компания «Синара-Девелопмент» будет застраивать имущественный комплекс бывшего грузового двора станции Екатеринбург-Товарный РЖД. На участке за железнодорожным вокзалом уже начались демонтажные работы.
— На земельном участке, принадлежащем «Синара-Девелопмент», начались работы по демонтажу части объектов недвижимости для проведения инженерных изысканий с целью последующего проектирования, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании.
В границах улиц Челюскинцев-Стрелочников-Кимовская-Беринга в будущем возведут жилые дома. Территория «Товарного двора» составляет около 17,5 гектаров. На ней располагаются склады и производства. В будущем здесь планируется построить более 100 тысяч квадратных метров жилья.