Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге начался снос промзоны у вокзала

Жилой квартал появится в Екатеринбурге на месте «Товарного двора».

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге компания «Синара-Девелопмент» будет застраивать имущественный комплекс бывшего грузового двора станции Екатеринбург-Товарный РЖД. На участке за железнодорожным вокзалом уже начались демонтажные работы.

— На земельном участке, принадлежащем «Синара-Девелопмент», начались работы по демонтажу части объектов недвижимости для проведения инженерных изысканий с целью последующего проектирования, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании.

В границах улиц Челюскинцев-Стрелочников-Кимовская-Беринга в будущем возведут жилые дома. Территория «Товарного двора» составляет около 17,5 гектаров. На ней располагаются склады и производства. В будущем здесь планируется построить более 100 тысяч квадратных метров жилья.