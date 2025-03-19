В Екатеринбурге начался снос промзоны у вокзала

В границах улиц Челюскинцев-Стрелочников-Кимовская-Беринга в будущем возведут жилые дома. Территория «Товарного двора» составляет около 17,5 гектаров. На ней располагаются склады и производства. В будущем здесь планируется построить более 100 тысяч квадратных метров жилья.