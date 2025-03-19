Строительства жилья в Минске в 2025 году стало меньше, чем в областных центрах

В целом, в начале текущего года в белорусской столице сохранены ускоренные темпы строительства жилья. В январе-феврале застройщиками было введено в эксплуатацию на 30% квартир больше, чем в то же время годом ранее. Однако, в общем, Минск по строительству нового жилья оказался на последнем месте среди всех областных городов.