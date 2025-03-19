Строительства жилья в Минске в 2025 году стало меньше, чем в областных центрах

Белстат сообщил о сокращении строительства жилья в Минске в 2025 году.
В целом, в начале текущего года в белорусской столице сохранены ускоренные темпы строительства жилья. В январе-феврале застройщиками было введено в эксплуатацию на 30% квартир больше, чем в то же время годом ранее. Однако, в общем, Минск по строительству нового жилья оказался на последнем месте среди всех областных городов.
Всего же за первые два месяца 2025-го в Беларуси было введено в эксплуатацию 4,7 тысячи новых квартир. Общая площадь нового жилья составила 523,6 тысячи квадратных метров, что почти на 30% больше, чем было введено квартир годом ранее.
Но также основной объем площади жилья, введенного в эксплуатацию, регистрируется в сельской местности (51,3%). На индивидуальное жилье в Беларуси пришлось 65,9% построенных в январе-феврале домов.
В региональном срезе: примерно 40% от общего объема возведенного жилья или 205,3 тысячи «квадратов» было сдано в Минской области. На втором и третьем местах по этим показателям оказались Брестчина (91,5 тысячи квадратных метров) и Могилевщина (91,5 тысячи квадратных метров). В Минске же за этот период было сдано лишь 37,5 тысячи «квадратов», что примерно 7% от ввода по всей республике.
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