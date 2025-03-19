В производство закаленного стекла на Кубани инвестируют 1,5 млрд рублей

Кондратьев отметил, что регион приветствует создание в Краснодаре современного производства по обработке стекла, выпуску стеклопакетов, зеркал и витражей. Он подчеркнул, что в связи с активным строительством жилья и объектов социальной инфраструктуры спрос на изделия из стекла постоянно растет. Губернатор также отметил важность ориентации предприятия на импортозамещение и создание конкурентоспособных разработок, что является значимым фактором для экономики региона.