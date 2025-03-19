В производство закаленного стекла на Кубани инвестируют 1,5 млрд рублей

В Краснодарском крае создадут импортозамещающее предприятие по производству закаленного стекла. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудил ход реализации инвестиционного проекта.
По словам инвесторов, фундаментные работы завершены. Сейчас рабочие приступили к строительству каркаса здания и прокладывают инженерные сети. Благодаря краевым субсидиям и льготным займам Фонда развития промышленности, получено 70% необходимого оборудования. Завод станет крупнейшим в крае по площади и оснащению, а продукция будет соответствовать современным требованиям безопасности.
Кондратьев отметил, что регион приветствует создание в Краснодаре современного производства по обработке стекла, выпуску стеклопакетов, зеркал и витражей. Он подчеркнул, что в связи с активным строительством жилья и объектов социальной инфраструктуры спрос на изделия из стекла постоянно растет. Губернатор также отметил важность ориентации предприятия на импортозамещение и создание конкурентоспособных разработок, что является значимым фактором для экономики региона.
Общий объем инвестиций в проект составляет 1,5 млрд рублей. Предприятие планирует выпускать безопасное закаленное и шумозащитное стекло, стеклопакеты, душевые кабины, ограждения из стекла, зеркала и витражи, используя собственные разработки и технологии партнеров.