На Кубани строят импортозамещающий завод по производству закаленного стекла

«Сегодня в регионе высокими темпами идет социальное и жилищное строительство, возводятся современные гостиницы и отели, в связи с этим спрос на изделия из стекла с каждым годом только растет. Важно, что вы основываетесь на импортозамещении зарубежных материалов, создании собственных конкурентоспособных разработок», — отметил глава Кубани.