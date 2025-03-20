Lada c пермским приветом

Помимо «Луганск-Лада», Вячеслав Новиков вместе с Хачатуром Мкртчяном, собственником пермского ООО «Макао», учредил в Луганске по адресу салона ООО «Регион-Л». Эта компания занимается техобслуживанием и ремонтом легковых авто. Ранее господин Новиков владел пермскими, ныне ликвидированными организациями в сфере финлизинга, оптовой торговли и строительных отделочных работ: «Картон», «Промтэк» и «ИнДом». Ранее физлицо с такими же инициалами значилось совладельцем ЗАО «Газета “Вечерняя Пермь”».
Связаться с господином Новиковым не удалось. Собеседник, близкий к нему, подтвердил сведения о заходе дилера в Луганскую Народную Республику и уточнил, что автосалон «Луганск-Лада» — единственный дилер Lada в Луганске. Помещение для него выкупили у государства. «Для устойчивого развития компании нужен выход на новые рынки», — пояснил собеседник.
На сайте «Луганск-Лада» сообщается, что компании поручено провести реконструкцию здания для создания крупнейшего дилерского центра: «После завершения работ он станет современным и удобным местом для покупки и обслуживания автомобилей Lada».
Кроме того, 10 марта Вячеслав Новиков зарегистрировал в Донецке ООО «Донецк-Лада», профилем деятельности которого является техобслуживание и ремонт автотранспорта.
По данным «Ъ-Прикамье», дилер может иметь отношение к одному из учредителей «Лада Центр Пермь». Однако там опровергли данную версию.
Руководитель «Форвард-Авто» (дилер Lada, Omoda, JAC, Chery, Jetour, Livan, Mitsubishi и др.) Рустам Бахтияров назвал выход пермского дилера в Луганск и Ставрополье смелым шагом. Если в компании приняли такое решение, значит, видят потенциал в развитии бизнеса в этих территориях. «Конечно, в новых регионах есть сложности: в Ставрополье — высокая конкуренция, в Луганске — логистика, экономическая ситуация и формирующийся рынок. Думаю, спрос на доступные автомобили есть в Луганске, где бренд Lada стал первым официальным дилером», — рассуждает господин Бахтияров. По его мнению, сейчас дилеру важно закрепиться на новом рынке, выстроить процессы и завоевать доверие клиентов.
Гендиректор «Брайт Парка» (дилер Lada, Skoda, УАЗ) Олег Долженков считает выход в новый регион для дилера перспективным, в первую очередь из-за отсутствия конкурентов. «Местный рынок полностью сформатирован профессиональными участниками — “перекупами”. Сейчас на рынке появился официальный дилер, который поставляет более качественные товары и услуги при полном отсутствии конкурентов», — полагает дилер. В то же время, помимо перспектив, выход в новый регион является и вызовом для дилера, полагает господин Долженков. Одна из важных задач компании — сформировать работоспособную команду из местных жителей.