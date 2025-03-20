Lada c пермским приветом

Руководитель «Форвард-Авто» (дилер Lada, Omoda, JAC, Chery, Jetour, Livan, Mitsubishi и др.) Рустам Бахтияров назвал выход пермского дилера в Луганск и Ставрополье смелым шагом. Если в компании приняли такое решение, значит, видят потенциал в развитии бизнеса в этих территориях. «Конечно, в новых регионах есть сложности: в Ставрополье — высокая конкуренция, в Луганске — логистика, экономическая ситуация и формирующийся рынок. Думаю, спрос на доступные автомобили есть в Луганске, где бренд Lada стал первым официальным дилером», — рассуждает господин Бахтияров. По его мнению, сейчас дилеру важно закрепиться на новом рынке, выстроить процессы и завоевать доверие клиентов.