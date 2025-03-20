Первый на Кубани ИТ-парк появится в 2025 году

Для дальнейшего развития ИТ-сектора в Краснодаре создаются специализированные классы и строится первый в регионе ИТ-технопарк площадью 17,5 тыс. кв. м. Этот инновационный центр, рассчитанный на создание до 1000 рабочих мест, позволит предпринимателям реализовывать проекты от идеи до готового продукта, а также станет платформой для сотрудничества и привлечения инвестиций. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года. Юридические лица, ИП и самозанятые уже могут подавать заявки на получение статуса резидента на сайте технопарка.