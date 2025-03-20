Первый на Кубани ИТ-парк появится в 2025 году

Глава Краснодара Евгений Наумов рассказал о значительном росте ИТ-сектора в 2024 году. В этой отрасли занято около 8,5 тысяч жителей города, которые получают одни из самых высоких зарплат. Современные технологии, компьютеризация и искусственный интеллект стали неотъемлемой частью практически всех сфер деятельности.
«За год ИТ-сфера Краснодара выросла больше, чем на 10%. В нашем городе работают свыше 1250 компаний. Они занимаются разработкой компьютерного ПО и развитием информационных технологий», — глава администрации Краснодара Евгений Наумов.
Для дальнейшего развития ИТ-сектора в Краснодаре создаются специализированные классы и строится первый в регионе ИТ-технопарк площадью 17,5 тыс. кв. м. Этот инновационный центр, рассчитанный на создание до 1000 рабочих мест, позволит предпринимателям реализовывать проекты от идеи до готового продукта, а также станет платформой для сотрудничества и привлечения инвестиций. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года. Юридические лица, ИП и самозанятые уже могут подавать заявки на получение статуса резидента на сайте технопарка.