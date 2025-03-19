ФРС повысила прогнозы по инфляции и безработице в США на 2025 год

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ожидания по инфляции и безработице в стране в текущем году и понизила прогноз по росту ВВП, следует из доклада регулятора.
По данным ФРС, инфляция в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7%, тогда как ранее речь шла о 2,5%, а уровень безработицы возрастет до 4,4% вместо ранее ожидаемых 4,3%.
Прогнозы по росту американской экономики в текущем году ухудшены с 2,1% до 1,7%.
Кроме того, ухудшились прогнозы ведомства на 2026 год — теперь инфляцию ожидается на уровне 2,2% вместо 2,1%. При этом прогноз по безработице сохранен на уровне 4,3%. ВВП Соединенных Штатов Америки вырастет на 1,8% вместо ожидавшихся в декабре 2%, считают в ФРС.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «худшая инфляция в истории США» стала результатом «неэффективной работы» Федеральной резервной системы. Этого бы не произошло, если бы ФРС не уделяла столько внимания вопросам разнообразия, равенства, инклюзивности, гендерной идеологии, «зеленой энергетики» и изменению климата, предположил глава Белого дома.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что администрация экс-президента США Джо Байдена скрывала реальные данные о состоянии экономики страны и о высокой инфляции.