ФРС повысила прогнозы по инфляции и безработице в США на 2025 год

Кроме того, ухудшились прогнозы ведомства на 2026 год — теперь инфляцию ожидается на уровне 2,2% вместо 2,1%. При этом прогноз по безработице сохранен на уровне 4,3%. ВВП Соединенных Штатов Америки вырастет на 1,8% вместо ожидавшихся в декабре 2%, считают в ФРС.