Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 20 марта

Национальный банк изменил курсы валют на 20 марта 2025 года, четверг. В итоге повысились курс доллара, курс евро и курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 20 марта, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0794 белорусского рубля, 1 евро — 3,3574 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6803 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые были установлены на среду, 19 марта, курс доллара и курс евро стали легче в валютной корзине, а курс российского рубля потяжелел. Заметнее других изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара подрос на 0,0240 белрубля, евро прибавил 0,0119 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0015 белрубля.
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