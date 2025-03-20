ФРС США оставила без изменений базовую ставку

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «худшая инфляция в истории США» стала результатом «неэффективной работы» ФРС. По его словам, этого бы не произошло, если бы ФРС не уделяла столько внимания вопросам разнообразия, равенства, инклюзивности и гендерной идеологии.