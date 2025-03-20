ФРС США оставила без изменений базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, решила оставить базовую процентную ставку в диапазоне 4,25−4,5% годовых, согласно пресс-релизу регулятора.
Согласно прогнозам ФРС, инфляция в США в 2025 году составит 2,7%, а уровень безработицы ожидается на уровне 4,4%.
Кроме того, ведомство пересмотрело свои прогнозы по росту американской экономики на текущий год, снизив ожидания с 2,1% до 1,7%.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «худшая инфляция в истории США» стала результатом «неэффективной работы» ФРС. По его словам, этого бы не произошло, если бы ФРС не уделяла столько внимания вопросам разнообразия, равенства, инклюзивности и гендерной идеологии.